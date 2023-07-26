Людей закликали перебувати в укриттях та не нехтувати своєю безпекою. Глава Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що станом на 19:13 26 липня ракети вже були в повітряному просторі Львівської області, пише 24 Канал.
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Яка ситуація у Львівській області
Львівщина – в укриття! Нічого не знімайте! Не допомагайте окупантам і не додавайте роботи СБУ!
– заявив Максим Козицький.
Повітряні сили ЗСУ орієнтовно о 19:13 26 липня попередили, що ракети увійшли у Львівську область. Людей закликали негайно пройти в укриття.
Станом на 19:19 військові Повітряних сил ЗСУ попередили, що загроза від крилатих ракет в областях, про які повідомляли раніше, залишається актуальною.
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