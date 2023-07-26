Повітряні сили ЗСУ попередили, що швидкісні ракети летять з півночі. Людей закликали негайно пройти в укриття.

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Що кажуть в Повітряних силах про пуски ракет

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ракети летіли у напрямку Сходу. Проте згодом змінили курс на Південно-Східний напрямок. Зокрема, мовилось про Дніпро.

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Можливий напрямок – Кременчук, Кропивницький! Не ігноруйте тривогу!

– попередили військові.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак закликав уважно ставитись до тривог та не знімати роботу ППО та не відправляти ті відео сумнівним каналам та "ботам".

Згодом у моніторингових телеграм-каналах написали, що є:

небезпека для центральних областей України;

ймовірна загроза для Заходу та рух ракет на Південь.

Моніторингові канали пишуть, що ракети рухаються на Захід та Північний Захід.

Крилаті ракети на підступах до Вінницької, Миколаївської та Одеської областей!

– заявили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 18:56 26 липня Повітряні сили повідомили, що група ракет рухається вздовж кордону з Молдовою у напрямку Хмельницької області.

Станом на 18:39 "червона" вся Україна. Людей закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Також моніторингові телеграм-канали написали, що друга група ракет заходить зі сторони східного кордону.

Зверніть увагу! Повітряні сили ЗСУ попередили, що Росія випустила з 12 бомбардувальників Ту-95мс ворожі ракети зі сторони Каспійського моря. Орієнтовно о 17 годині 26 липня ракети зайшли у повітряний простір України. Повітряні сили ЗСУ закликали перебувати в укриттях та попередили, що не можна виключати, що Росія пускатиме крилаті ракети з акваторії Чорного моря та балістику – з території Росії й тимчасово окупованих територій України. Детальніше про ситуацію читайте тут.