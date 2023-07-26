Воздушные силы ВСУ предупредили, что скоростные ракеты улетают с севера. Людей призвали немедленно пройти в укрытие.
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Что говорят в Воздушных силах о пусках ракет
Воздушные Силы ВСУ сообщили, что ракеты летели в направлении Востока. Однако впоследствии сменили курс на Юго-Восточное направление. В частности, говорилось о Днепре.
Возможное направление – Кременчуг, Кропивницкий! Не игнорируйте тревогу!
– предупредили военные.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал внимательно относиться к тревогам и не снимать работу ПВО и не отправлять видео сомнительным каналам и "ботам".
Впоследствии в мониторинговых телеграм-каналах написали:
- опасность для центральных областей Украины;
- вероятная угроза для Запада и движение ракет на Юг.
Мониторинговые каналы пишут, что ракеты двигаются на Запад и Северо-Запад.
Крылатые ракеты на подступах к Винницкой, Николаевской и Одесской областях!
– заявили Воздушные силы ВСУ.
По состоянию на 18:56, 26 июля Воздушные силы сообщили, что группа ракет движется вдоль границы с Молдовой в направлении Хмельницкой области.
По состоянию на 18:39 "красная" вся Украина. Людей призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Также мониторинговые телеграм-каналы написали, что вторая группа ракет заходит со стороны восточной границы.