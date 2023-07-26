Людей призывали находиться в укрытиях и не пренебрегать своей безопасностью. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что по состоянию на 19:13 26 июля ракеты уже были в воздушном пространстве Львовской области, пишет 24 Канал.

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Какая ситуация во Львовской области

Львовщина – в укрытие! Ничего не снимайте! Не помогайте оккупантам и не добавляйте работы СБУ!

– заявил Максим Козицкий.

Воздушные силы ВСУ ориентировочно в 19:13 26 июля предупредили, что ракеты вошли во Львовскую область. Людей призвали немедленно пройти в укрытие.

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Впоследствии спикер Воздушных сил ВСУ рассказал в эфире телемарафона, что российские ракеты из Каспийского моря летели:

с Юго-Востока (с оккупированных территорий), направлялись на Харьковщину;

изменили курс на Днепр, далее – на Кропивницкий и двигались в направлении перекрестков Винницкой, Николаевской, Одесской областей и в направлении Тернопольщины и Львовщины;

во Львовской области развернулись назад на 180 градусов;

в конце концов были направлены в Хмельницкую область в район Староконстантинова.

По состоянию на 19:19 военные Воздушных сил ВСУ предупредили, что угроза от крылатых ракет в областях, о которых сообщалось ранее, остается актуальной.

Кстати, украинские военные предупреждали о пусках ракет Х-47 "Кинжал" по Киеву и региону, а также по Житомирской и Хмельницкой и Кировоградской областях.

Важно! Ориентировочно в 20:23 26 июля почти на всей территории Украины объявили об отбое воздушной тревоги. Постоянно "красными" есть Луганская область и временно оккупированный Крым.

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