Удень 16 червня по всій території України була оголошена повітряна тривога. Про вибухи, схожу на роботу ППО повідомляли у різних регіонах.

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Скільки ракет вдалося збити

У Повітряних силах повідомили, що ворог застосував різний тип ракет, атакувавши територію України, зокрема крилаті ракети "Калібр" та балістичні "Кинджали". Захисники та захисниці українського неба змогли ліквідувати: