Днем 16 июня по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. О взрывах, похожих на работу ПВО сообщали в разных регионах.

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Сколько ракет удалось сбить

В Воздушных силах сообщили, что враг применил разный тип ракет, атаковав территорию Украины, в частности крылатые ракеты "Калибр" и баллистические "Кинжалы". Защитники и защитницы украинского неба смогли ликвидировать: