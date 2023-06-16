Около 10:47 карта воздушных тревог начала активно "краснеть". Вскоре стало известно о реальной угрозе акватории Черного моря. Именно поэтому жителей призывали перейти к укрытиям, ведь враг запустил "Калибру".
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11:40 в Воздушных силах написали: "Киев и область в укрытие. Баллистика". 11:38 Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве в столице в Подольском районе. Он отметил, что на Киев продолжают лететь ракеты. 11:36 Карта воздушных тревог "покраснела" полностью. Сирены слышны в Черниговской и Сумской областях. 11:32 Воздушные силы сделали очередное предупреждение. Написали: "Угроза применения баллистического вооружения Центр, Восток, Запад". В ту же минуту СМИ написали, что в Киеве раздались взрывы. 11:31 Сирены предупредили об угрозе жителей Запорожской, Харьковской и Донецкой областей. 11:29 Monitor предупреждает об угрозе Хмельнитчине и Тернопольщине. 11:26 карта воздушных тревог продолжает краснеть. Сирены включили в Ровенскую, Тернопольскую, Львовскую. А через несколько минут еще и в Ивано-Франковской и Закарпатье. Работу ПВО в Киевской области подтвердили в КМВА. Там в 11:22 написали: "В области, на подступах к Киеву работает ПВО". 11:19 Сирены начали раздаваться и для жителей Житомирской области. Отмечаем важность пребывания в укрытиях до тех пор, пока не будет отбоя воздушной тревоги. 11:20 Поступило сообщение от главы Херсонской ОВ Александра Прокудина. Он написал, что раздались взрывы в областном центре. 11:14 Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал людей внимательно относиться к тревогам. Уже через минуту СМИ сообщили, что в Киевской области работает ПВО. Пожалуйста, не подходите к окнам и соблюдайте хотя бы правила двух стен. В СМИ также сообщили, что в Сумской области раздаются взрывы. Перед тем предупреждали о возможном артиллерийском обстреле. 11:11 Мониторинговый канал Monitor пишет, что ракеты типа "Калибр" маневрируют в центральных областях нашего государства. Угроза сохраняется там, где раздаются сирены. Достойно внимания! Очень символично, что сейчас в Киеве находится президент ЮАР. И, как справедливо заметил активист Сергей Стерненко: "Вот как раз россияне ракетами решили встретить его "мирную инициативу". 11:09 Об угрозе с неба сообщили жители Хмельницкой и Черновицкой областей. 11:06 в Воздушных силах появилось новое сообщение. Написали: "Несколько ракет типа "Калибр" направляются на Север. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!". Глава Черкасской ОВА обратился к жителям области. Он подчеркнул, что в регионе – повышенная опасность! 11:00 воздушную тревогу объявили в Полтавской области. А уже в 11:05 – в Одесской области. Через минуту сирены доносились в Киеве и Киевской области. 10:51 в Воздушных силах ВСУ сообщили, что зафиксировали пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря. 10:47 сирены начали выть в Николаевской, а затем Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской, а также Черкасской областях. За 10 минут до этого воздушную тревогу объявляли жителям Херсонской области.