Около 10:47 карта воздушных тревог начала активно "краснеть". Вскоре стало известно о реальной угрозе акватории Черного моря. Именно поэтому жителей призывали перейти к укрытиям, ведь враг запустил "Калибру".

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Что известно об угрозе с неба