Согласно данным Генштаба ВСУ, нашим силам ПВО удалось сбить все иранские "мопеды". Читайте дальше о том, сколько дронов выпустил враг.

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Что известно об атаке дронами

В ведомстве отметили, что Россия ночью нанесла очередной авиационный удар. Для него враг использовал два иранских БПЛА "Шахед". Как уже заметили, все цели российских захватчиков сбили силы противовоздушной обороны.

Итоги работы Воздушных сил в ночь на 16 июня / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Вскоре в Воздушных силах подробнее рассказали о ночной атаке дронами. По данным рода войск, оккупанты запустили дроны на Николаевском направлении, где их и уничтожили. Кроме того, за минувшие сутки в металлолом превратили ударный БПЛА "Ланцет", "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala" и один БПЛА неустановленного типа.

Собственно, о движении неустановленных БПЛА из Южного направления предупреждали в мониторинговом канале Monitor в 23:25 15 июня. Уже через полчаса сообщалось, что существует угроза атаки дронами для жителей Николаевской и Одесской областей. Позже фиксировали цель, которая летела на Полтавщину. Около половины второго ночи предупреждали также о БПЛА, который летел на юг Одесской области.

Отбой воздушной тревоги на Юге кроме Одесской области. О результатах боевой работы сообщим позже,

– докладывали около 1 ночи в Воздушных силах ВСУ.

Заметим, что этой ночью не было атаки по стратегической авиации. За прошедшие сутки по всей территории Украины несколько раз звучала воздушная тревога. Причиной этого стали взлеты ракетоносителей "Кинжал". МиГ-31К поднимались в небо с российского аэродрома Саваслейка.

Накануне уничтожили 22 воздушных целей