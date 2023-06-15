Согласно имеющейся информации, российские военные атаковали Украину в течение нескольких часов этой ночью. С 00:20 до 04:30 враг запустил крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 и дроны-камикадзе "Шахед".

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Сколько воздушных целей запустили

В Воздушных силах отметили, что для атаки враг использовал 4 стратегических бомбардировщика Ту-95МС, из которых совершили 4 пуска крылатых ракет. Одна из них была уничтожена, а остальные попали в промышленные объекты на Днепропетровщине. Ожидаем детали от местных властей.

Что касается дронов-камикадзе, то их оккупанты выпускали как с северного, так и с южного направлений. Все 20 "Шахедов" силами и средствами Воздушных сил удалось сбить. Этим занялись военные из воздушных командований "Юг" и "Восток".

Кроме того, уничтожен вражеский БПЛА оперативно-тактического уровня, осуществлявший воздушную разведку на восточном направлении,

– добавили в Воздушных силах ВСУ.

Результаты работы ПВО в ночь на 15 июня / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Что известно о ночной атаке по Украине