Згідно з наявною інформацією, російські військові атакували Україну впродовж кількох годин цієї ночі. З 00:20 по 04:30 ворог запустив крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та дрони-камікадзе "Шахед".

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Скільки повітряних цілей запустили

У Повітряних силах зауважили, що для атаки ворог використав 4 стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, з яких здійснили 4 пуски крилатих ракет. Одну з них знищили, а решта влучила у промислові об'єкти на Дніпропетровщині. Очікуємо на деталі від місцевої влади.

Що стосується дронів-камікадзе, то їх окупанти випускали як з північного, так і з південного напрямків. Усі 20 "Шахедів" силами та засобами Повітряних сил вдалося збити. Цим зайнялися військові з повітряних командувань "Південь" та "Схід".

Крім того, знищено ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня, який здійснював повітряну розвідку на східному напрямку,

– додали у Повітряних силах ЗСУ.



Результати роботи ППО у ніч проти 15 червня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Що відомо про нічну атаку по Україні