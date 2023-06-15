Повітряну тривогу у багатьох областях оголосили близько 3 ранку. Українців закликали негайно йти в укриття цивільного захисту. 24 Канал нагадує, що перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не нехтуйте цим правилом, адже воно рятує життя.
Зверніть увагу Жодної руїни в Україні не залишиться, – Зеленський звернувся до українців
Повітряна тривога та вибухи: що відбувалося вночі 15 червня
Росія завдає терористичних ударів по території України
- Росія – країна-терористка – продовжує цинічно атакувати територію України. Ворог скоює геноцид українців. Окупанти атакують цивільні об'єкти й вбивають дорослих та дітей.
- У ніч на 14 червня окупанти атакували територію України. Ворог випустив крилаті ракети та дрони-камікадзе. Загарбники атакували Одесу, Дніпропетровщину та Донеччину. На жаль, відомо про жертв та постраждалих.
- У ніч на 13 червня росіяни завдали терористичний удар по будинку у Кривому Розі. Окупанти влучили у житловий будинок та приватне підприємство. На жаль, загинули 12 людей. Серед них – дитина. Окрім того, відомо про майже 40 постраждалих. З них 9 – у важкому стані. Згодом у Повітряних силах заявили, що було дві хвилі атак.
- Досудове розслідування розпочали за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Росія має відповісти за кожен свій злочин.