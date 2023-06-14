Все, що відомо про наслідки ворожої атаки – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Головне про ворожу атаку 14 червня

З акваторії Чорного моря противник випустив 4 крилаті ракети "Калібр" у напрямку Одещини. Крім того, окупанти атакували південно-східний напрямок з узбережжя Азовського моря за допомогою 10 "Шахедів".

У Повітряних силах повідомляють, що російські терористи влаштували атаку на Донеччину, випустивши 6 крилатих ракет повітряного базування Х-22. Ці ракети були запущені з Ростовської області за допомогою 4 дальніх бомбардувальників Ту-22М3.

Одеса

Окупанти здійснили атаку на місто за допомогою 4 ракет "Калібр". Ця атака призвела до пошкоджень:

бізнес-центру,

навчального закладу,

житлового комплексу,

закладів харчування,

магазинів.

За попередніми даними, 6 осіб отримали поранення.

Наслідки удару по Одесі / Фото з телеграм-каналу "Лачен пише"

Чи є жертви та постраждалі

Ракета, яка потрапила у складське приміщення одного з торговельних центрів, спричинила руйнування на площі 1000 квадратних метрів та виникнення пожежі на площі 400 квадратних метрів. На жаль, у результаті цього інциденту загинули 3 співробітники складу, а 7 отримали поранення. Наразі триває розбір завалів, оскільки під ними можуть перебувати люди.



Ворожа ракета знов поцілила у будинок / Фото ОК "Південь"



Наслідки удару / Фото ОК "Південь"

Дніпропетровщина

Як повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, вночі ворог атакував Дніпропетровщину БпЛА. Але наші захисники збили всі 3 "Шахеди" у небі над регіоном.

Крім того, ворог атакував і важкою артилерією. Під удар потрапив Нікополь. На щастя, минулося без постраждалих. Рятувальники обстежують територію та з'ясовують наслідки обстрілу.

Скільки ракет вдалося збити

Речник Генштабу ЗСУ Андрій Мельник заявив що сили та засоби ППО знищили 3 ракети "Калібр" з чотирьох та 9 ударних БпЛА типу "Шахед" з десяти



Скільки ракет вдалося збити / Фото Повітряних сил ЗСУ

У Генштабі ЗСУ нагадали, що протягом минулої доби російські загарбники завдали ракетно-авіаційного удару, задіявши 16 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 4 іранських ударних БпЛА по об'єктах критичної інфраструктури на Харківщині та житлових будинках у Кривому Розі. Наші воїни знищили 11 крилатих ракет та один ударний дрон.

Крім того, ворог завдав 39 авіаційних ударів та здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.