Про те, що кількість загиблих унаслідок обстрілу Кривого Рогу зросла, повідомив міський голова Олександр Вілкул. Раніше в Офісі Генпрокурора повідомляли про 4-х жертв атаки. 24 Канал зібрав усе, що відомо про жертв та потерпілих унаслідок нової цинічної атаки ворога.
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"На жаль, уже 6 загиблих. Рятувальна операція продовжується", – повідомив Олександр Вілкул.
25 людей – поранено
За даними слідства, у ніч на 13 червня 2023 року збройні сили Росії здійснили ракетну атаку по місту Кривий Ріг. Внаслідок обстрілу 25 людей отримали множинні поранення.
Ліквідація пожежі в багатоповерховому будинку та розбір завалів триває.
"Суттєвих руйнувань зазнали багатоповерхові та приватні будинки, приватне підприємство, автомобільне підприємство, автомобілі", – повідомили в Офісі генпрокурора.
Наслідки ракетної атаки у Кривому Розі / Фото Офісу Генпрокурора
Зазначають, що під час огляду місць подій виявлено уламки ракет, тип яких встановлюють. Тож, наразі сказати, якими ракетами атакував ворог – складно.
Рятувально-пошукові роботи тривають. Встановлюється точна кількість потерпілих.