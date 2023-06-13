Про те, що кількість загиблих унаслідок обстрілу Кривого Рогу зросла, повідомив міський голова Олександр Вілкул. Раніше в Офісі Генпрокурора повідомляли про 4-х жертв атаки. 24 Канал зібрав усе, що відомо про жертв та потерпілих унаслідок нової цинічної атаки ворога.

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"На жаль, уже 6 загиблих. Рятувальна операція продовжується", – повідомив Олександр Вілкул.

Зверніть увагу! В Офісі Генпрокурора повідомили, що розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частини 2 статті 438 Кримінального кодексу України).

25 людей – поранено

За даними слідства, у ніч на 13 червня 2023 року збройні сили Росії здійснили ракетну атаку по місту Кривий Ріг. Внаслідок обстрілу 25 людей отримали множинні поранення.

Ліквідація пожежі в багатоповерховому будинку та розбір завалів триває.

"Суттєвих руйнувань зазнали багатоповерхові та приватні будинки, приватне підприємство, автомобільне підприємство, автомобілі", – повідомили в Офісі генпрокурора.

Наслідки ракетної атаки у Кривому Розі / Фото Офісу Генпрокурора

Зазначають, що під час огляду місць подій виявлено уламки ракет, тип яких встановлюють. Тож, наразі сказати, якими ракетами атакував ворог – складно.

Рятувально-пошукові роботи тривають. Встановлюється точна кількість потерпілих.

Зверніть увагу! Росіяни випустили по Кривому Рогу шість ракет. За словами міського голови, "п'ять місць уражень, яке не має жодного відношення до військових об'єктів".