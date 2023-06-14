Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Мельник в ефірі телемарафону. Сили та засоби ППО знищили 3 ракети "Калібр" та 9 ударних БпЛА "Шахед".

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Деталі нічної атаки

З акваторії Чорного моря противник завдав удару 4 крилатими ракетами "Калібр" у напрямку Одещини. Сили протиповітряної оборони знешкодили 3 ракети, одна – влучила в цивільний об'єкт.

Крім того, окупанти атакували 10 "Шахедами" південно-східний напрямок зі східного узбережжя Азовського моря. 9 іранських дронів вдалось збити.

У Повітряних силах додають, що російські терористи завдали удару по Донеччині 6 крилатими ракетами повітряного базування Х-22. Їх випустили з Ростовської області із 4 дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Наслідки атаки наразі уточнюються.

Скільки повітряних цілей збила наша ППО / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

В Одесі ворог атакував цивільну інфраструктуру: коротко

  • Окупанти атакували місто 4 "Калібрами". Внаслідок цього пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо, 6 осіб отримали поранення.
  • Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж ворог спричинив руйнування в 1000 квадратних метрів та пожежу на площі 400 квадратних метрів.
  • На жаль, 3 співробітники складу загинули, 7 отримали поранення. Наразі триває розбір завалів – під ними можуть бути люди.