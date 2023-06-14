Об этом сообщил представитель Генштаба ВСУ Андрей Мельник в эфире телемарафона. Силы и средства ПВО уничтожили 3 ракеты "Калибр" и 9 ударных БПЛА "Шахед".

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Детали ночной атаки

С акватории Черного моря противник нанес удар 4 крылатыми ракетами "Калибр" в направлении Одесщины. Силы противовоздушной обороны обезвредили 3 ракеты, одна попала в гражданский объект.

Кроме того, оккупанты атаковали 10 "Шахедами" юго-восточное направление с восточного побережья Азовского моря. 9 иранских дронов удалось сбить.

В Воздушных силах добавляют, что российские террористы нанесли удар по Донецкой области 6 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-22. Их выпустили из Ростовской области из 4 дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Последствия атаки уточняются.

Сколько воздушных целей сбила наша ПВО / Инфографика Воздушных сил ВСУ

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