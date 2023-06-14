Тому вночі в Одесі потужно працювала ППО. Однак, на жаль, є й влучання.

До теми В Одесі були потужні вибухи: працювала ППО, в одному з районів міста помітили пожежу

Наслідки удару по Одесі

Як стало відомо, по Одесі ворог спрямував ракетний удар "Калібрами" з акваторії Чорного моря. Працювали сили протиповітряної оборони. Попередньо, 2 ракети збито.

Внаслідок атаки зафіксовано займання в районі одного з бізнесцентрів та влучання у складське приміщення торговельної мережі. Наразі інформація про масштаби руйнувань та постраждалих уточнюється.

До речі, місцеві телеграм-канали оприлюднили фото та відео з наслідками нічного прильоту в місті.

Наслідки ракетного удару по Одесі / фото місцеві телеграм-канали

Є загиблі та поранені

Згодом стало відомо, що на Одесу спрямували 4 "Калібри". Внаслідок цього пошкоджено бізнесцентр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо, 6 осіб отримали поранення.

Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж ворог спричинив руйнування в 1000 квадратних метрів та пожежу на площі 400 квадратних метрів.

На жаль, 3 співробітники складу загинули, 7 отримали поранення. Наразі триває розбір завалів – під ними можуть бути люди.

Через ракетний удар є загиблі / фото ОК "Південь"

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