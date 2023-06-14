Про вибухи в Одесі розповіла журналістка 24 Каналу. Сигнал про повітряну тривогу та самі вибухи пролунали з різницею у кілька хвилин.
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Що відомо про ракетну атаку
У ніч проти 13 червня Росія теж атакувала Україну
- У Повітряних силах ЗСУ розповіли детальніше про те, чим та звідки росіяни атакували Україну 13 червня. Для обстрілу ворог використав відразу вісім стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Пуски ракет здійснили з району Каспію. Крім того, запустили окупанти кілька "Шахедів" з південного напрямку.
- За наявною інформацією, ворог випустив 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також до чотирьох іранських "мопедів". Сили і засоби ППО знищили 10 крилатих ракет, а також один безпілотник.
- На жаль, окупанти влучили у п'ятиповерхівку у Кривому Розі. Внаслідок цього загинуло 11 людей: 8 чоловіків, 2 жінки і 17-річний парубок.
- Слід зауважити, що під ранок окупанти знову вдарили з Каспію трьома Ту-95МС. Попередньо, на територію України залетіла лише одна ракета. Її знищила українська ППО.