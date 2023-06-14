Про вибухи в Одесі розповіла журналістка 24 Каналу. Сигнал про повітряну тривогу та самі вибухи пролунали з різницею у кілька хвилин.

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Що відомо про ракетну атаку

02:55 Речник Одеської ОВА записав ще одне повідомлення для мешканців регіону. Ракетна атака була, загроза була,

– наголосив Братчук.

02:54 На Одещині – відбій повітряної тривоги. Будьте обережними, покидаючи укриття.

02:47 Місцеві ЗМІ пишуть, що в одному з районів Одеси спалахнула пожежа. Це поки всі деталі, відомі на цей момент.

02:36 Речник Одеської ОВА Сергій Братчук звернувся до мешканців області. Їх він попрохав не покидати укриттів або бодай користуватися правилом двох стін. Також закликав не ризикувати власним життям у прагненні побачити, як працюють наші захисники.

02:33 В Одесі пролунали потужні вибухи. У Monitor написали, що це може бути робота ППО.

02:29 У Monitor попрохали людей бути обережними, адже ціль таки летить на Одесу.

02:27 Повітряну тривогу оголосили для мешканців Одеської області, а через хвилину – для Миколаївської. Тоді ж моніторинговий канал Monitor попереджав, що на Одещину летить ціль.

00:28 Моніторинговий канал повідомляв, що у Чорне море вивели вже три ракетоносії. Можливий загальний залп – 20 "Калібрів".

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