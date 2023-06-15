Воздушная тревога во многих областях была объявлена около 3 утра. Украинцев призвали немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. 24 Канал напоминает, что находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Не пренебрегайте этим правилом, ведь оно спасает жизнь.
В ночь на 13 июня россияне нанесли террористический удар по дому в Кривом Роге. Оккупанты попали в жилой дом и частное предприятие. К несчастью, погибли 12 человек. Среди них – ребенок. Кроме того, известно о почти 40 пострадавших. Из них 9 – в тяжелом состоянии. Впоследствии в Воздушных силах заявили, что было две волны атак.
Досудебное расследование было начато по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством. Россия должна ответить за каждое преступление.