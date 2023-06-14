Зеленський наголосив, що пріоритетом розмова була безпекова тематика. Зокрема, мовилося про ситуацію на полі бою та зброю для ЗСУ. Український лідер подякував польському колезі за виконання попередніх оборонних домовленостей, інформує 24 Канал.

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Президент наголосив, що в кожній розмові приділяють значну увагу довгостроковій безпеці, а також – гарантіям миру. Зеленський зауважив: Польща цілком реалістично сприймає потребу в членстві України в НАТО. Наразі разом напрацьовують конкретний зміст для саміту Альянсу, який відбудеться у Вільнюсі.

"Це саме той момент, коли мають бути повністю розбиті російські припущення, що нібито хтось у НАТО досі боїться Росії. Такі припущення підживлюють російські агресивні амбіції. Маємо й можемо їх знешкодити. Дякуємо Польщі за підтримку України й реального посилення НАТО", – наголосив Зеленський.