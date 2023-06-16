Близько 10:47 карта повітряних тривог почала активно "червоніти". Невдовзі стало відомо про реальну загрозу з акваторії Чорного моря. Саме тому мешканців закликали перейти до укриттів, адже ворог запустив "Калібри".

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Що відомо про загрозу з неба

Спочатку сирени почали вити у Миколаївській, а потім – Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, а також Черкаській областях. За 10 хвилин до цього повітряну тривогу оголошували для мешканців Херсонської області.

Уже о 10:51 у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що зафіксували пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря.

Вже об 11:00 повітряну тривогу оголосили у Полтавській області. А вже о 11:05 – в Одеській області. Через хвилину сирени лунали у Києві та Київській області.

11:06 у Повітряних силах з'явилося нове повідомлення. Написали: "Декілька ракет типу "Калібр" прямують на Північ. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!".

Глава Черкаської ОВА звернувся до мешканців області. Він наголосив, що в регіоні – підвищена небезпека!

11:09 Про загрозу з неба повідомили мешканців Хмельницької та Чернівецької областей.

11:11 Моніторинговий канал Monitor пише, що ракети типу "Калібр" маневрують у центральних областях нашої держави. Загроза наразі зберігається там, де лунають сирени.