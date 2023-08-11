У п'ятницю, 11 серпня, у Хмельницькому та Вінниці близько 10:05 чули звуки вибухів. Зазначимо, що тривога по всій території України була оголошена о 09:50.

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ЗСУ попереджали про пуски "Кинджалів"

У Повітряних силах близько 10:00 попереджали про те, що росіяни могли запустити аеробалістичні ракети типу Х-47М2 "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К в напрямку Києва. Через декілька хвилин місцеві жителі столиці чули 2 вибухи.

Також згодом з'явилася інформація по повторні пуски таких ракет у напрямку Житомирської, Вінницької, Хмельницької та інших областей.

Чутно вибухи в Хмельницькій області. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких,

– написав перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін близько 10:18.

Важливо! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

У Києві впали уламки на території лікарні

Під час цієї тривоги мер столиці Віталій Кличко підтвердив інформацію про вибухи. Через декілька хвилин він констатував, що уламки російської ракети впали на території однієї з дитячих лікарень столиці. За попередньою інформацією, постраждалих чи жертв немає – на місці працюють відповідні екстренні служби.