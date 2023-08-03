Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Павло Нарожний. Він зауважив, що, якщо умовно Україні передадуть безлімітний арсенал – тоді західні винищувачі відіграють вирішальну роль.

До теми F-16 може наблизити відсоток збиття ракет і дронів над Україною до ста, – Ігнат

"Що нині відбувається на фронті. Чому не можемо прорвати ті самі три лінії оборони, чому нині на першій? Бо зараз вогневі ураження у нас завдає артилерія. Приблизно 90% всього, що знищують – знищує артилерія. В артилерії нестача як стволів, так і боєприпасів", – сказав Нарожний.

Він зауважив, що було багато переговорів, аби передавати Україні більшу кількість снарядів. Однак нині вся індустрія НАТО неспроможна виробляти таку кількість боєприпасів.

Тому тут може допомогти авіація, яка може скидати керовані авіабомби. Умовно, це аналоги HIMARS, вони б'ють на 60 – 70 кілометрів, мають таку саму точність, але значно потужніші.

Мовиться про 100-кілограмову авіаційну бомбу, яка падає умовно в коло 15 метрів діаметром. Треба скидувати неймовірно велику кількість таких бомб, щоби знищувати бетонні укріплення росіян, артилерію, системи ППО тощо.

Скільки винищувачів F-16 матимуть вирішальну роль у війні Росії проти України: дивіться відео

Скільки треба літаків

Для того, аби це забезпечити, треба величезний комплекс як з винищувачів F-16, арсеналу, так і літаків підтримки – дальньої радіолокаційної розвідки. Також треба ППО дальнього радіуса дії – Patriot, SAMP/T, які будуть захищати F-16 під час виконання бойових завдань.

Для того, щоби вирішальну роль мала авіація у цій війні, нам треба отримати приблизно 150 – 200 таких літаків, величезний арсенал, неймовірну кількість ракет,

– сказав військовий експерт.

Наприклад, мовиться про протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM, ракети класу "повітря – повітря", "повітря – земля" та величезну кількість керованих авіабомб.

"Але це все – абсолютно реалістично", – зауважив Павло Нарожний.

F-16 для України: останні новини