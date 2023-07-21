В інтерв'ю речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, наскільки F-16 можуть посилити ППО в Україні. За його словами, можна буде наблизитися до майже 100-відсоткового збиття повітряних цілей.

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F-16 захистять небо над Україною

За словами Юрія Ігната, з допомогою F-16 не вдасться збивати балістику. Але ці винищувачі можуть прикривати небо від дронів-камікадзе та крилатих ракет. Таким чином вдасться "наблизити відсоток збиття до 100". Слід розуміти, що в нинішніх умовах ми маємо 70 – 80%. І це при масованих російських атаках.

З F-16 цей показник може збільшитися до максимального. І плюс, це дозволить нам дешевші ракети застосовувати (для збиття цілей – 24 Канал). Адже призначення великого ППО доволі серйозне,

– наголосив він.

За словами Юрія Ігната, зенітні ракетні системи повинні захищати небо над Україною від російської авіації. Це дозволить контролювати його та обороняти великі міста, стратегічно важливі для держави об'єкти.

Зауважимо, що Україна може отримати F-16 вже цього року. Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що ці винищувачі варто очікувати не раніше весни 2024.

F-16 можуть прибути швидше

Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі зазначив, що найближчими днями США оголосять про новий пакет військової допомоги для нашої держави.

За його словами, F-16 ми можемо отримати до кінця року. Водночас він підкреслив, що наразі пріоритет за артилерією, амуніцією, ППО та бронею.

Що їм дійсно потрібно, це артилерія, амуніція, ППО та броня – танки. І за всіма чотирма пунктами ми надали неймовірну кількість допомоги і, відверто кажучи, з безпрецедентною швидкістю. Це чотири спроможності, які їм потрібні,

– наголосив Кірбі.

Він зазначив, що у майбутньому пакеті можна буде побачити, що США намагаються посилити нас за цими чотирма пунктами.