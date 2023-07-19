Про це 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, потрібно ретельно фільтрувати інформацію, яку подають різні ЗМІ від так званих "джерел".

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Чи дійсно російська ППО може збити F-16

Як наголосив Ігнат, звісно, не варто недооцінювати російську ППО. Вона дійсно досить потужна та агресивна. Однак винищувачі F-16 мають свої переваги, які допоможуть уникнути зустрічі із ППО Росії.

Ці байки, які розповсюджують різні джерела… З одного боку, це байки. З іншого боку, треба розуміти, що ППО Росії є досить агресивним та потужним. Але хто сказав, що F-16 мають заходити в зону ураження їх ППО?

– зауважив Ігнат.

Крім того, не варто говорити, що F-16 будуть вразливими на аеродромах. Вже минуло майже півтора року повномасштабної війни – і українська авіація досі працює. А винищувачі F-16 допоможуть знищувати окупантів ще ефективніше.

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В російських окупантів також є потужна авіація. До прикладу, винищувач Су-35. На ньому можна використовувати ракети класу "повітря – повітря" Р-37, які є досить потужною далекобійною зброєю. Українські пілоти розповідали, що вона здатна летіти на відстань понад 200 кілометрів.

Не можна казати, що Су-35 – поганий літак. Це – хороший літак. Але все західне озброєння має перевагу над російським. Це доведено у цій війні. Хоч F-16 – 70-х років розробка, але, як і Patriot, вони були модернізовані новітніми засобами,

– зауважив Ігнат.

F-16 для України: коротко