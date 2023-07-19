Об этом 24 Каналу рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, нужно тщательно фильтровать информацию, которую подают разные СМИ от так называемых "источников".

Смотрите также Американский F-16 или советский МиГ-29: почему Украине нужны западные самолеты

Действительно ли российская ПВО может сбить F-16

Как отметил Игнат, конечно, не стоит недооценивать российскую ПВО. Она действительно достаточно мощная и агрессивная. Однако истребители F-16 имеют свои преимущества, которые помогут избежать встречи с ПВО России.

Эти басни, которые распространяют разные источники… С одной стороны, это басни. С другой стороны, надо понимать, что ПВО России достаточно агрессивное и мощное. Но кто сказал, что F-16 должны входить в зону поражения их ПВО?

– заметил Игнат.

Кроме того, не стоит говорить, что F-16 будут уязвимы на аэродромах. Прошло уже почти полтора года полномасштабной войны – и украинская авиация до сих пор работает. А истребители F-16 помогут уничтожать оккупантов еще эффективнее.

Смотрите разговор с Юрием Игнатом на ютубе 24 Канала

В российских оккупантов также есть мощная авиация. К примеру, истребитель Су-35. На нем можно использовать ракеты класса "воздух – воздух" Р-37, которые являются достаточно мощным дальнобойным оружием. Украинские пилоты рассказывали, что она способна лететь на расстояние более 200 километров.

Нельзя говорить, что Су-35 – плохой самолет. Это – хороший самолет. Но все западное вооружение имеет преимущество над российским. Это подтверждено в данной войне. Хотя F-16 – 70-х годов разработка, но, как и Patriot, они были модернизированы новейшими средствами,

– заметил Игнат.

F-16 для Украины: коротко