Об этом 24 Каналу заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что весь мир и украинцы в частности ждут, когда наши пилоты поедут учиться на F-16.

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"Высосали из пальца новость, которой нет"

В эфире телемарафона Юрий Игнат комментировал обучение пилотов на F-16. Однако СМИ недостоверно процитировали его заявление.

Спросили: "Поехали?". "Нет, не поехали, но поедут", – сказал я. Что произошло? Кто-то один написал, первая волна поехала. Хайпануть, заработать денег, внимания, подписок. Так оно разносится. Это не просто вырвали из контекста, а изменили. Из обычного диалога высосали из пальца новость, которой нет,

– объяснил он.

Спикер призвал читать телеграм-канал Воздушных сил, ведь над ним работают круглосуточно и стараются как можно быстрее подавать информацию, которая может спасти жизни людей.

"Очень много информации, не всегда ее можно давать оперативно, проверить, приходится принимать непростые решения по информированию населения. Разные органы управления нам тоже помогают. Пытаемся делать все, чтобы как можно скорее люди получали информацию, которая, возможно, спасет кому-то жизнь", – рассказал Игнат.

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Готовы ли пилоты учиться на F-16

Спикер командования Воздушных сил ВСУ отметил, что есть разные заявления о начале обучения наших пилотов от украинской власти, лидеров стран Запада.

Я не хотел бы что-либо комментировать. Наши пилоты готовы, командующий Воздушными силами, генерал-лейтенант Николай Олещук утвердил список пилотов, которые будут отправлены первой волной на обучение. Мы уже два месяца готовы это сделать. Когда будет принято решение, тогда и поедут,

– сообщил он.

Игнат рассказал, что специалисты Воздушных сил в разных странах, входящих в состав авиационной коалиции, изучают возможности, базы, где это обучение возможно.

"Это не просто сесть за парту. В каждом учебном центре, который может заниматься переобучением пилотов сразу на F-16. Есть еще группы, которые будут учиться базовой подготовке. Это молодые пилоты. А те, которые нужны уже сейчас на F-16, есть центры подготовки в разных странах", – сказал спикер.

Сложный вопрос пропускной возможности таких центров, сколько нужно будет специалистов, которые будут инструкторами и будут обучать как на тренажерах, так и в непосредственно кабинах самолетов. Ведь сегодня многие страны Европы и сами проходят переподготовку на более современные самолеты, например F-35.

"Процесс непростой, но мы надеемся, что за 2 – 3 недели или до конца лета состоится отправка. Сколько будут учиться? Американские специалисты тестировали наших пилотов в США на тренажерах. Ориентировочно говорили, что это меньше 6 месяцев, возможно, и до 4 можно сократить. Увидим, как будет на практике", – заметил Игнат.

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