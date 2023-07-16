Хорошую новость для Украины озвучил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. Он подчеркнул, что Вашингтон позволит странам Европы начать обучение наших пилотов на F-16. Соответствующее заявление он сделал после уведомлений о том, что европейские партнеры ожидают официального одобрения.

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Президент дал зеленый свет, и мы позволим, поддержим, будем содействовать и фактически предоставим необходимые инструменты для того, чтобы украинцы могли начать тренироваться на F-16, как только европейцы будут готовы,

– подчеркнул он.

До начала тренировок – несколько недель

По словам Салливана, европейские лидеры озвучили термины. Они сообщили США, что им понадобится несколько недель для подготовки тренировочных возможностей. Сам же Вашингтон будет соблюдать любые сроки, установленные партнерами.

Соединенные Штаты не будут задержкой в обеспечении того, чтобы эти учения на F-16 могли начаться,

– добавил он.

Отметим, что Украина с начала полномасштабного вторжения акцентирует внимание на важности F-16. С помощью этих самолетов можно не только успешно выбивать врага, но и защищать воздушное пространство над нашим государством.

С мертвой точки вопрос передачи западных истребителей сдвинулся еще в мае. Тогда администрация Джо Байдена заявила, что поддерживает программу подготовки наших пилотов. Кроме того, Вашингтон не запрещает союзникам поставлять Украине F-16. В то же время, сами США не отметили, что напряму будут передавать нам воздушные суда.

Украинские пилоты не могут дождаться

На этом в эфире телемарафона подчеркнул спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, наши пилоты "уже терпение теряют". Они стремятся как можно скорее поехать и вернуться, но уже за штурвалом истребителей.

Спикер Воздушных сил добавил, что пилоты в войне потеряли родных, друзей, коллег. В частности, погиб их собрат Сергей Пархоменко, чья церемония похорон состоялась в Доме офицеров в Виннице. Напомним, что это здание оккупанты атаковали 14 июля 2022 года.

Пилоты хотят отомстить, хотят как можно скорее поехать и получить этот F-16 для себя. Это будет для нас примерно несколько десятков пилотов, которые будут не учиться, а переучиться на новый тип самолета.

– добавил Игнат.

Напоследок заметим, что обучение должно начаться в августе. По приблизительным подсчетам, на них должно уйти около полугода. А это значит, что Украину F-16 может защищать весной 2024 года.