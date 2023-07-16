На эти и другие темы с журналистами пообщался советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Начнем с зернового соглашения, которое в полночь 17 июля должно закончиться.

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Украина и возможный конец зернового соглашения

Салливан заметил, что не может предсказать будущие действия Путина. Он добавил, что Россия может и продолжить свое участие в зерновом соглашении.

Если они действительно выйдут из этого, остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия отвернулась от обеспечения того, чтобы страны глобального юга, Африки, Латинской Америки и Азии могли получить продовольствие, в котором они нуждаются, по доступным ценам,

– подчеркнул Салливан.

По его словам, это обойдется "огромными дипломатическими издержками" для России. Именно поэтому, подчеркнул Салливан, Путину предстоит сделать выбор. Тем временем в Белом доме готовы к любому сценарию. И над этим работают с украинской стороной тесно.

Давление на Россию продолжится

Он подчеркнул, что пока общается с журналистами, "украинцы смело и храбро противостоят россиянам на Юге и Востоке". Салливан подчеркнул, что наши военные наносят огромный ущерб оккупантам.

Запад работает над продолжением ужесточения наших санкций, разрушая оборонно-промышленную базу России, ослабляя ее способность производить передовые технологии. Мы будем продолжать экономическое давление на Россию, а украинцы – военное давление на Россию,

– добавил он.

Салливан подчеркнул, что если Россия продолжит войну против Украины, то "это будет стоить ей дорого". Он также добавил, что наше государство продолжит прогрессировать на поле боя.

В то же время в Белом доме собираются убедиться, что Украину будут поддерживать столько, сколько нужно. Собственно, этот месседж, подчеркнул советник, был озвучен во время саммита НАТО.

Подготовка к полетам на F-16

Салливан также прокомментировал вопрос, связанный с американскими истребителями F-16. По его словам, подготовка наших пилотов может начаться через несколько недель. Он также добавил, что Белый дом пообещал предоставить европейцам необходимые инструменты, которые позволят приступить к тренировкам.