Хорошу новину для України озвучив радник з національної безпеки США Джейк Салліван. Він підкреслив, що Вашингтон дозволить країнам Європи розпочати навчання наших пілотів на F-16. Відповідну заяву він зробив після повідомлень про те, що європейські партнери очікують офіційного схвалення.

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Президент дав зелене світло, і ми дозволимо, підтримаємо, сприятимемо і фактично надамо необхідні інструменти для того, щоб українці могли почати тренуватися на F-16, як тільки європейці будуть готові,

– наголосив він.

До початку тренувань – кілька тижнів

За словами Саллівана, європейські лідери озвучили терміни. Вони повідомили США, що їм знадобиться кілька тижнів, щоб підготувати тренувальні можливості. Сам же Вашингтон дотримуватиметься будь-яких термінів, встановлених партнерами.

Сполучені Штати не будуть затримкою в забезпеченні того, щоб ці навчання на F-16 могли розпочатися,

– додав він.

Наголосимо, що Україна від початку повномасштабного вторгнення акцентує на важливості F-16. З допомогою цих літаків можна не лише успішно вибивати ворога, а й захищати повітряний простір над нашою державою.

З мертвої точки питання передачі західних винищувачів зрушилося ще у травні. Тоді адміністрація Джо Байдена заявила, що підтримує програму підготовки наших пілотів. Крім того, Вашингтон не заборонятиме союзникам постачати Україні F-16. Водночас самі США не зазначили, що напряму передаватимуть нам повітряні судна.

Українські пілоти не можуть дочекатися

На цьому в ефірі телемарафону наголосив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, наші пілоти "вже терпець втрачають". Вони прагнуть якомога швидше поїхати та повернутися, але вже за штурвалом винищувачів.

Речник Повітряних сил додав, що пілоти у війні втратили рідних, друзів, колег. Зокрема, загинув їхній побратим Сергій Пархоменко, чия церемонія поховання відбулася у Будинку офіцерів у Вінниці. Нагадаємо, що цю будівлю окупанти атакували 14 липня 2022 року.

Пілоти хочуть помститися, хочуть якомога швидше виїхати і здобути цей F-16 для себе. Це буде для нас приблизно кілька десятків пілотів, які будуть не вчитися, а перенавчатися на новий тип літака,

– додав Ігнат.

Наостанок зауважимо, що навчання мають розпочатися у серпні. За приблизними підрахунками, на них має піти близько пів року. А це означає, що Україну F-16 можуть захищати навесні 2024 року.