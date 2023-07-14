В эфире телемарафона Юрий Игнат рассказал об ожиданиях наших пилотов перед обучением на F-16, передает 24 Канал. По его словам, они стремятся не только вернуться с истребителями, но и отомстить за родных и близких.

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Украинские пилоты на низком старте

Они уже терпение теряют. Пилоты очень хотят уже наконец-то поехать и наконец-то приехать, самое главное, уже будучи за штурвалом,

– подчеркнул он.

Юрий Игнат отметил, что у наших пилотов погибли родные, друзья, коллеги. Среди них – Сергей Пархоменко. Церемония захоронения этого пилота-героя проходила в Доме офицеров в Виннице, возле которого пресс-секретарь Воздушных сил общался с журналистами 14 июля.

Пилоты хотят отомстить, хотят как можно скорее поехать и получить этот F-16 для себя. Это будет для нас примерно несколько десятков пилотов, которые будут не учиться, а переучиться на новый тип самолета.

– добавил Игнат.

Он подчеркнул, что к первым группам пилотов, которые отправятся овладевать F-16, входят лучшие боевые пилоты. Они владеют английским и вернутся в Украину уже с западными истребителями.

Заметим, что обучение на F-16 должно начаться в августе. Тренировки будут проходить в Румынии. Если все будет по графику, то небо над Украиной эти истребители будут прикрывать весной 2024 года. Правда, при условии, что нам их предоставят.

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