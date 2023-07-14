Об этом сообщил директор по операциям Объединенного штаба генерал-лейтенант Дуглас Симс во время брифинга Пентагона. Он высказался о "мощной ПВО" России.

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Для передачи Украине F-16 сейчас не идеальные условия

По словам Симса, условия на поле боя сейчас могут быть не идеальны для передачи Украине F-16. Он отметил, что у России есть мощная ПВО, и это негативно скажется на работе этих истребителей.

В Пентагоне подчеркнули, что ситуация на поле боя может измениться в любой момент. В то же время на ход боевых действий на фронте может повлиять передача известных танков M1 Abrams, которые прибудут уже осенью.

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