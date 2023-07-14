Про це повідомив директор з питань операцій Об'єднаного штабу генерал-лейтенант Дуглас Сімс під час брифінгу Пентагону. Він висловився про "потужну ППО" Росії.
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Для передачі Україні F-16 наразі не ідеальні умови
За словами Сімса, умови на полі бою зараз можуть бути не ідеальні для передачі Україні F-16. Він зазначив, що Росія має потужну ППО, і це негативно позначиться на роботі цих винищувачів.
У Пентагоні наголосили, що ситуація на полі бою може змінитись у будь-який момент. Водночас на хід бойових дій на фронті може вплинути передача відомих танків M1 Abrams, які прибудуть вже восени.
F-16 для України: останні новини
- Нагадаємо, що під час саміту НАТО російські пропагандисти казились не жарт. Вони вигадали, що надання Україні винищувачів F-16 – це ядерна загроза для Росії з боку Заходу, бо літаки нібито можуть нести ракети з ядерними боєголовками.
- Дмитро Кулеба розповів, що незабаром розпочнеться підготовка українських пілотів. За його словами, вона повинна стартувати у серпні. Він зазначив, що паралельно з навчаннями відбуватиметься підготовка юридичних рішень, необхідних для передачі літаків.
- Відтак незабаром після навчань, за словами Кулеби, в українському повітрі літатимуть перші F-16. Очікується, що це може статись до кінця першого кварталу 2024 року. Однак появі літаків передують багато нюансів, а відтак "графік може зсуватися". Зокрема, необхідно підготувати інженерів, техніків та інфраструктуру.
- Валерій Залужний наголосив, що для успішного просування на фронті Україні потрібно більше усіх видів зброї, значно більше снарядів і однозначно, що винищувачі F-16, аби мати перевагу у повітрі.