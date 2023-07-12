Об учениях на истребителях и передаче F-16 Украине рассказал в интервью глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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Учения могут начаться уже в августе
Заметим, что Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале рассказал о встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, во время которой договорились начать подготовку украинских пилотов. По его словам, она должна стартовать в августе.
Конкретные вещи. На август договорились начать подготовку пилотов. Приближаем решение по современной авиации для Украины,
– написал Зеленский.
Также президент отметил, что были достигнуты договоры о конкретном вкладе Нидерландов в укрепление украинской ПВО и артиллерии.
По словам главы МИД, параллельно с учениями будет проходить подготовка юридических решений, необходимых для передачи самолетов.
Первые F-16 появятся не в этом году
Вскоре после учений, по словам Дмитрия Кулебы, в украинском воздухе будут летать первые F-16. Ожидается, что это может произойти до конца первого квартала 2024 года.
Я думаю, что если до конца первого квартала следующего года первые F-16 будут летать в украинском воздухе, управляемые украинскими пилотами, то это будет согласно графику,
– сообщил глава МИД.
Однако появлению самолетов предшествуют многие нюансы, а потому "график может сдвигаться". В частности, нужно подготовить инженеров, техников и инфраструктуру.
F-16 могут появиться в Украине менее чем через год: видео
Передача Украине истребителей F-16: что известно
- Следует отметить, что ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Украина не получит истребители F-16 до завершения контрнаступления. По его словам, сначала необходимо подготовить пилотов и технический персонал, а также наладить логистику.
- Перед этим Владимир Зеленский в интервью отметил, что Украина давит на международных партнеров по передаче F-16. Он поделился предположениями, что план по поставке многоцелевых истребителей будет уже летом, однако, безусловно, через пять – шесть месяцев у Украины не будет того флота, "который нам нужен для защиты".
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что для успешного контрнаступления Украине нужно больше оружия, в том числе современные истребители – "не 120, но хотя бы ограниченное количество".