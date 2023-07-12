Об учениях на истребителях и передаче F-16 Украине рассказал в интервью глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Учения могут начаться уже в августе

Заметим, что Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале рассказал о встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, во время которой договорились начать подготовку украинских пилотов. По его словам, она должна стартовать в августе.

Конкретные вещи. На август договорились начать подготовку пилотов. Приближаем решение по современной авиации для Украины,

– написал Зеленский.

Также президент отметил, что были достигнуты договоры о конкретном вкладе Нидерландов в укрепление украинской ПВО и артиллерии.

По словам главы МИД, параллельно с учениями будет проходить подготовка юридических решений, необходимых для передачи самолетов.

Первые F-16 появятся не в этом году

Вскоре после учений, по словам Дмитрия Кулебы, в украинском воздухе будут летать первые F-16. Ожидается, что это может произойти до конца первого квартала 2024 года.

Я думаю, что если до конца первого квартала следующего года первые F-16 будут летать в украинском воздухе, управляемые украинскими пилотами, то это будет согласно графику,

– сообщил глава МИД.

Однако появлению самолетов предшествуют многие нюансы, а потому "график может сдвигаться". В частности, нужно подготовить инженеров, техников и инфраструктуру.

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