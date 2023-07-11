Министр обороны Украины подчеркнул, что Меморандум подписали 11 стран. Соответствующее заявление Резников сделал во время саммита НАТО. Он проходит в Вильнюсе 11 июля, сообщает 24 Канал.
Обратите внимание Столтенберг отреагировал на гневный твит Зеленского по поводу членства Украины в НАТО
Меморандум определяет условия созданной коалиции.
Подробности
- Украинские пилоты будут учиться управлять F-16.
- Кроме того, существует возможность включения в программу других типов истребителей.
- Также коалиция приняла решение о готовности рассмотреть другие способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16.
Стартует обучение уже в августе.
Когда Украина может получить F-16
Владимир Зеленский заявил, что план по поставке многоцелевых истребителей будет готов уже летом 2023 года.
Мне кажется, что это может быть август, хоть и не со всеми странами. Это будет начало тренировочных миссий. И после начала тренировки, будем верить, что за шесть – семь месяцев у нас будут первые самолеты,
– добавил он
Украине нужны F-16, чтобы защитить свое небо.