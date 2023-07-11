Столтенберг подчеркнул, что то, что согласовали во время саммита 11 июля – это позывной месседж для Украины. Он свидетельствует о поддержке со стороны Альянса, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Впервые от распада СССР: на саммите НАТО были утверждены детальные планы обороны

НАТО приняла решение принять Украину без ПДЧ.

Путь предусматривает практическую помощь в обеспечении полного взаимодействия Украины и НАТО, создания Совета Украина – ЕС и устранения необходимости плана действия. Вместо двух шагов перед Украиной – один шаг. Когда Украина выполнит условия, она получит приглашение,

– подчеркнул Столтенберг.

Он подчеркнул, что для этого нужна победа, ведь если ее нет, нет оснований говорить о членстве.

Что сказал Зеленский

Владимир Зеленский по дороге в Вильнюс раскритиковал условия союзников. Президент подчеркнул, что представит Украину на саммите в НАТО, ведь это – об уважении. Однако Украина также заслуживает уважения.

Зеленский подчеркнул: поступила информация, что обсуждаются формулировки без Украины. Президент подчеркнул: говорится именно о приглашении, а не о членстве Украины.

"Беспрецедентно и абсурдно – когда нет никаких временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины", – подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер примет участие в саммите НАТО вечером 11 июля.