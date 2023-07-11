Впервые после распада Советского Союза НАТО политически одобрило планы, обеспечивающие коллективную военную защиту Альянса от большого нападения со стороны такого государства, как Россия. Их лично составлял генерал Кристофер Каволи – верховный главнокомандующий союзниками в Европе и командующий американскими войсками в Европе.

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Планы охватывают 3 основные зоны ответственности НАТО

В общем, первоочередная задача этих планов, как и идеология НАТО в целом, состоит в том, чтобы защитить страны-члены Альянса. Для эффективной защиты планы обороны разделили на 3 региональных зоны:

Северная территория альянса, включая Арктику;

Центральный регион, включая страны Балтии и восточный фланг ближе к России;

Юго-восток включая Средиземное и Черное моря.

Сообщается, что планы предназначены для защиты как от военного противника, такого как Россия, так и от терроризма, который беспокоит многих союзников, включая Турцию. Ведь в течение многих лет Североатлантический союз сосредоточил внимание на конфликтах вне Европы, таких как Афганистан и надеялся улучшить отношения с Россией.

Что известно о новых планах обороны Североатлантического союза

В первую очередь планы направлены на то, чтобы силы НАТО находились в готовности. И чтобы до 300 тысяч военнослужащих НАТО могли быть развернуты в течение 30 дней, если это необходимо. Причем некоторые из них будут доступны в течение трех дней, а другие в течение 10 дней.

В этих планах изложены задачи каждой страны-участницы с указанием конкретных областей защиты, с которыми союзниками будут работать и какое оборудование использовать. Также расписано, что страны должны делать с учетом географии этих регионов для сдерживания и защиты во всех сферах: в космосе, в киберпространстве, на суше, в море и в воздухе.

Чтобы воплотить планы в жизнь, странам-членам понадобятся время и грозы. Адмирал Роб Бауэр, глава Военного комитета НАТО, считает, что "на это уйдет немало лет".