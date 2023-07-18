По счету это уже 14-й "Рамштайн". В ходе встречи контактной группы глава Пентагона Ллойд Остин дал обещание, что наши пилоты пройдут профессиональное обучение на американских истребителях F-16.
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Что известно о результатах "Рамштайна-14"
Кроме того, во время встречи партнеры Украины рассмотрели предоставление нашему государству боеприпасов и дополнительных систем ПВО. Сам "Рамштайн-14" прошел в режиме онлайн-конференции.
Мы заслушали сопредседателей коалиции по тренировкам на самолетах F-16 от Дании и Нидерландов. Они продолжают развивать комплексный план обучения, чтобы помочь отдельным очень жаждущим украинским пилотам научиться управлять самолетами четвертого поколения,
– отметил Остин.
Резников кратко очертил "Рамштайн-14"
Министр обороны Алексей Резников тезисно прошёлся по результатам 14-й встречи в формате "Рамштайн". По его словам, во время ее Украине продемонстрировали непоколебимую поддержку.
В приоритете сейчас снабжение оружия и оборудования. Всего, что необходимо для освобождения от оккупации территорий нашей страны. Также фокус навели на ПВО, боеприпасы и броню.
Глава оборонного ведомства поблагодарил международных партнеров за помощь, создание новых инициатив, в том числе коалиции по разминированию.
Вместе мы упорно работаем, чтобы добиться победы, справедливого мира и лучшего будущего,
– подчеркнул Резников.
- К слову, журналисты сообщают, что США вскоре могут объявить о новом пакете военной помощи. Его масштабы поразят, ведь общая сумма может составлять 1,3 миллиарда долларов.
- По имеющимся данным, в пакет могут войти системы ПВО VAMPIRE, дроны-камикадзе Phoenix Ghost и Switchblade. Кроме того, Украина может получить радары, детекторы и аналитические системы.
- Добавим, что накануне Александр Сырский подтвердил, что Украина получила кассетные боеприпасы от США. Вскоре они могут быть применены во время операций по освобождению территорий нашей страны.