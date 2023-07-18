Сообщают, что на этот раз говорится о 1,3 миллиарда долларов. В том числе, туда войдут системы борьбы с беспилотниками, взрывные дроны и боеприпасы.

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Соединенные Штаты объявят о новой военной помощи Киеву на сумму 1,3 миллиарда долларов США в ближайшие дни,

– говорится в сообщении.

По данным американских чиновников, Украине могут предоставить системы ПВО VAMPIRE, а также дроны-камикадзе Phoenix Ghost и Switchblade. Также говорится о радарах, сенсорах и аналитических системах.

Заметьте! Александр Сырский подтвердил, что Украина уже получила кассетные боеприпасы. Их смогут применить уже через несколько дней.

Германия заявила о колоссальной поддержке

Олаф Шольц заявил, что Германия – вторая после США в поддержке Украины. Он анонсировал мощное продление поддержки Украины.

"С начала войны и примерно до 2027 года, возможно, мы потратим 17 миллиардов евро только на поставку оружия, которое мы из Германии финансируем для Украины", – говорится в сообщении.

Цивилизованный мир поддерживает Украину в ее борьбе за свободу.