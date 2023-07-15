Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции рассказал о масштабах поставок оружия Украине, передает 24 Канал. Он заявил, что через 5 лет наше государство получит от ФРГ вооружения на 17 миллиардов евро.

Читайте также Результат уже видели: что в Воздушных силах говорят о SCALP-EG, предоставляемых Францией

Помощь от Германии не утихает

Шольц в очередной раз подчеркнул, что Германия – вторая после США в поддержке Украины. В частности, это касается военной помощи. В то же время, он подчеркнул, что полномасштабное вторжение России в дальнейшем "очень сильно волнует всех нас".

С начала войны и примерно до 2027 года, возможно, мы потратим 17 миллиардов евро только на поставку оружия, которое мы из Германии финансируем для Украины,

– заметил он.

Украина в дальнейшем получает вооружение

Напомним, что почти три недели назад на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне выступила министерша иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. По ее словам, Германия выделит 381 миллион евро финансовой помощи. В большинстве своем эти средства пойдут на закрытие гуманитарных потребностей украинцев. Кроме того, стало известно, что Берлин планирует предоставить Украине еще 45 зенитных установок Gepard.

Но это еще не все. 13 июля правительство Германии объявил новый пакет военной помощи. В него вошло множество единиц важной для Украины техники. В частности, ЗРК IRIS-T SLM, тяжелая транспортная техника, зенитки против "Шахедов" и других беспилотников, боеприпасы и прочее.

Несмотря на это, в Германии озвучили судьбу передачи дальнобойных ракет. По словам Министра обороны ФРГ, Украина получит Taurus.

Почему Украине не передадут Taurus