Тем не менее, он отметил, что украинское военное командование не признает свою причастность к ударам по России. Однако он заверил, что украинская армия "проводит ту работу, которую считает подходящей".
Партнеры боятся давать оружие – используем свое, – Залужный про удары по врагу на его земле
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказался по поводу ударов по территории России. По его словам, если наши партнеры боятся давать украинской армии оружие для этих действий, наша страна использует для этого оружие отечественного производства.