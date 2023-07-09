Анатолий Штефан раскрыл позывной главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. Сделал он это в своем посте в соцсетях за 9 июля.

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Какой позывной у Залужного

Военный и блогер признался, что у главнокомандующего ВСУ позывной "Волонтер".

Кто не знает, позывной Главкома "Волонтер". Думаю, что не нужно разъяснять почему,

– написал он.

Почему у Залужного такой необычный позывной, точно неизвестно. Иногда за военными могут исторически закрепляться их первые позывные из таблицы. Также соцсетями распространяется версия, что Залужный мог волонтерить, когда был заместителем командующего сектором С и имел на это время. В пользу этой версии свидетельствует тот факт, что в начале 2023 года главнокомандующий ВСУ пожертвовал нашей армии 1 миллион долларов, который он унаследовал от американца украинского происхождения.

Штефан сопроводил свое сообщение работами Виктора Билоуса. На них Железный генерал изображен в образе культового персонажа из "Звездных войн". Это является отсылкой на необычную нашивку с Малышом Йодой (по другой версии – Грогу) на бронежилете главнокомандующего ВСУ. На кадрах можно увидеть его позывной.

Залужный в образе Йоды / Фото Виктора Билоуса



К слову, за самим Штефаном закрепился позывной "Штирлиц".

Залужному недавно исполнилось 50 лет