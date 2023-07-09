На видео активисты движения "Желтая лента" поздравили главнокомандующего Валерия Залужного с Днем рождения и пригласили в Крым.

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На видео мужчина поздравляет Залужного с Днем рождения и приглашает в Крым. Также крымчане развесили 180 желтых лент и сделали почти сотню патриотических граффити.

Ялта, Феодосия, Симферополь, Бахчисарай, Алупка и Симферополь – все это Украина! Крым – место настоящих патриотов, которые продолжают бороться за свое право на жизнь без оккупации,

– сказали активисты.

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