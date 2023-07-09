На відео активісти руху "Жовта стрічка" привітали головнокомандувача Валерія Залужного з Днем народження та запросили в Крим.

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На відео чоловік вітає Залужного з Днем народження та запрошує у Крим. Також кримчани розвішали 180 жовтих стрічок та зробили майже сотню патріотичних графіті.

Ялта, Феодосія, Сімферополь, Бахчисарай, Алупка та Сімферополь – усе це Україна! Крим - місце справжніх патріотів, які продовжують виборювати своє право на життя без окупації,

– сказали активісти.

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