На відео активісти руху "Жовта стрічка" привітали головнокомандувача Валерія Залужного з Днем народження та запросили в Крим.
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Жителі Криму чекають повернення додому
На відео чоловік вітає Залужного з Днем народження та запрошує у Крим. Також кримчани розвішали 180 жовтих стрічок та зробили майже сотню патріотичних графіті.
Ялта, Феодосія, Сімферополь, Бахчисарай, Алупка та Сімферополь – усе це Україна! Крим - місце справжніх патріотів, які продовжують виборювати своє право на життя без окупації,
– сказали активісти.
Залужного запросили в Крим: дивіться відео
Кримчани чекають на звільнення: фото "Жовта стрічка"
9 липня у Криму лунали вибухи біля Керченського мосту
- Близько 12 години 9 липня у Керчі пролунали вибухи. Місцеві кореспонденти повідомляють, що вони звучали один за одним, приблизно 3 – 4 рази.
- Росіяни заявили, що Україна буцімто атакувала Кримський міст крилатою ракетою. Проте одразу запевнили, що "паніки не потрібно", бо ППО її збило.
- Кримчани бачили дим неподалік мосту. Також вони стверджують, що бачили кілька невідомих об'єктів в небі.
- Після "бавовни" об'єкт закривали на в'їзд та виїзд. Але наразі рух відновлено.