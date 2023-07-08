Так, военные воздушных сил написали поздравление Залужному на одной из ракет воздушного базирования. Пилоты отметили, что эту ракету в скором времени увидят и российские захватчики.
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Оригинальное поздравление Залужному от пилотов
Командующий Воздушными силами Николай Олещук изложил довольно интересное поздравление для главнокомандующего ВСУ. Так он подчеркнул, что пилоты решили оригинально поздравить Залужного с 50-летием на фоне американской управляемой авиабомбы JDAM-ER.
Пилоты ярко поздравили Залужного с юбилеем / Фото Воздушных сил ВСУ
Он подчеркнул, что лично поддерживает такой "подарок".
"Мертвые россияне" – действительно лучший подарок,
– подчеркнул Олещук.
В заключение он отметил, что также присоединяется ко всем поздравлениям и пожеланиям, которые уже сказали украинскому генералу. Он также подчеркнул, что все вместе украинцы точно одержат победу в войне с Россией.
Что известно о "умных" крылатых бомбах JDAM-ER
- Это американская разработка – комплект наведения, превращающий "обычный" снаряд в "умный". Эти бомбы используются в существующих в Украине истребителях.
- Дальность поражения JDAM-ER – 45 миль, то есть 72,4 километра, а авиационное базирование позволяет выдвинуться гораздо дальше, чем позволяют колесные или гусеничные аппараты.
- JDAM имеет большой вес и ударную силу. Крылья крепятся к авиационным неуправляемым бомбам, массой от 220 до 900 килограммов. Таким образом, эффект от применения JDAM будет значительно больше.
- Вместе с самой бомбой комплект наводки стоит в районе 30 000 долларов.
Залужный отмечает свой юбилей
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 8 июля отмечает 50-летие. В мире его называют "железным генералом", а враги дрожат, только услышав его имя. Подробнее о биографии Валерия Залужного – читайте в нашем материале.
- Поздравили Залужного многие публичные и военные. Все они пожелали генералу много лет, а также скорейшей победы над русской армией.
- В канун праздника журналисты посетили родной город Залужного – Звягель в Житомирской области. Там они общались с учителями, друзьями и одноклассниками украинского генерала.