Российские захватчики пожелали Залужном много лет жизни. Кроме этого, они поблагодарили главнокомандующего за "хорошие условия взятия в плен".

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Залужный получил поздравления от российских пленных

Бойцы 3 штурмовой бригады взяли в плен несколько российских военных. Пленные оккупанты попросили своих родных не переживать за них, а также подчеркнули, что с ними все в порядке.

Также захватчики в очередной раз призвали своих сослуживцев не бояться сдаваться в плен, подчеркнув, что им постоянно врали, и что в Украине к ним нормально относятся.

Это взятие в плен совпало с днем 50-летнего юбилея Валерия Залужного. В связи с этим, оккупанты произнесли свое поздравление украинскому генералу.

Счастья, здоровья, долгих лет жизни. Спасибо за хорошее отношение,

– сказали русские пленные.

Российские пленные поздравили Залужного с юбилеем / Видео 3 штурмовой бригады

Бойцы 3 штурмовой бригады также присоединились к поздравлениям. Военные отметили, что гордятся тем, что они являются частью большой военной семьи ВСУ вместе с Залужным.

Напоследок украинские защитники пожелали главнокомандующему Вооруженными Силами стальной выдержки и мудрых решений.

Валерий Залужный отмечает 50-летие