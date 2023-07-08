Российские захватчики пожелали Залужном много лет жизни. Кроме этого, они поблагодарили главнокомандующего за "хорошие условия взятия в плен".
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Залужный получил поздравления от российских пленных
Бойцы 3 штурмовой бригады взяли в плен несколько российских военных. Пленные оккупанты попросили своих родных не переживать за них, а также подчеркнули, что с ними все в порядке.
Также захватчики в очередной раз призвали своих сослуживцев не бояться сдаваться в плен, подчеркнув, что им постоянно врали, и что в Украине к ним нормально относятся.
Это взятие в плен совпало с днем 50-летнего юбилея Валерия Залужного. В связи с этим, оккупанты произнесли свое поздравление украинскому генералу.
Счастья, здоровья, долгих лет жизни. Спасибо за хорошее отношение,
– сказали русские пленные.
Российские пленные поздравили Залужного с юбилеем / Видео 3 штурмовой бригады
Бойцы 3 штурмовой бригады также присоединились к поздравлениям. Военные отметили, что гордятся тем, что они являются частью большой военной семьи ВСУ вместе с Залужным.
Напоследок украинские защитники пожелали главнокомандующему Вооруженными Силами стальной выдержки и мудрых решений.
Валерий Залужный отмечает 50-летие
- Главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный 8 июля отмечает золотую дату. Генералу исполнилось 50 лет. Подробнее о биографии Валерия Залужного – читайте в нашем материале.
- К поздравлениям присоединились многие публичные лица и военные. Все они пожелали генералу много лет, а также скорейшей победы над российскими захватчиками.
- В канун праздника журналисты решили посетить родной город Залужного – Звягель в Житомирской области. Там они пообщались с учителями, друзьями и одноклассниками украинского генерала.
- Поздравили Залужного и звезды. В частности, они выложили в сеть фото с главнокомандующим ВСУ, а также написали ему много теплых слов.