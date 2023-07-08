Безусловно, главнокомандующий ВСУ является яркой фигурой нашего государства: в мире его называют "железным генералом", а враги дрожат, только услышав его имя. Что известно о Валерии Залужном, а также кто поздравил с выдающимся событием генерала – разбирался 24 Канал.

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Интересные факты о Валерии Залужном

Свой пост главнокомандующего Вооруженными силами Валерий Залужный занял еще в 2021 году, несмотря на это, его имя стало широко известно уже с началом полномасштабной войны.



Залужный в детстве / Фото из сети

В мире широко отмечают профессионализм генерала, в частности офицер Национальной гвардии Виталий Марков в интервью The Financial Times сказал, что Залужный очень хорошо знает врага. Также генерал достаточно быстро адаптируется к меняющимся обстоятельствам и часто маневрирует действиями нашей армии на поле боя.

Об успехах Залужного высказывался и экс-министр обороны Андрей Загороднюк. Он отметил, что новый главнокомандующий ВСУ – "человек нового состава", который не боится реформировать армию.



Залужный в молодости / Фото из сети

Оценил украинского генерала и глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. По его словам, украинский главнокомандующий может быстро реагировать на передвижения и неудачи армии России.

Сам Валерий Залужный отмечал, что хочет изменить украинскую армию, в частности, отвести ее от "совковых порядков".

Залужный пожертвовал миллион украинской армии

Генерал сделал щедрое пожертвование украинской армии. Он задонатил 1 миллион долларов, который унаследовал от гражданина США украинского происхождения Грегори Степанца.

О своей жизни генерал говорил не так много. Известно, что он родился в городе Звягель Житомирской области, успешно окончил национальную академию обороны Украины с золотой медалью, и даже был награжден переходным мечом королевы Великобритании.

Кроме этого, Залужный стал первым военным, которого поместили на обложку американского журнала Time. Также главнокомандующий ВСУ счастлив в браке и у него две дочери.



Залужный на обложке журнала Time / Фото из сети

Как Залужного поздравили в сети

Одним из первых приветствовал генерала начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала. Военный отметил, что с Залужным их связывает довольно долгая служба и дружба, кроме этого Шаптала поблагодарил главнокомандующего ВСУ за надежность и службу его страны, а также заверил, что до конца будет поддерживать его в борьбе против оккупантов.

Шаптала поздравил с днем рождения Залужного / Фото с фейсбук-страницы Генштаба ВСУ

Также поздравил Залужного и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Он пожелал генералу крепкой выдержки и сил, а также, чтобы к его следующему дню рождения наступила долгожданная победа над российской армией.

Сырский пожелал Залужному победы до следующего дня рождения​ / Фото с телеграм-канала Александра Сырского

Теплые слова пожелали Залужному и в СтратКоме ВСУ. Там подчеркнули, что главнокомандующий ВСУ – это человек, от стойкости и умения которого сейчас зависит будущее страны. Военные пожелали Залужному "казацкого здоровья" и сил "уничтожить любое чудовище"

В СтратКоме поздравили Залужного / Фото из телеграм-канала Страткома ВСУ

К поздравлениям присоединилась и посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Макарова. Она пожелала Залужному много лет и отметила, что уже имеет "список подарков" над которым будет работать с США.

Макарова будет работать над "списком подарков" Залужному в США / Фото с фейсбук-страницы Оксаны Макаровой

Командующий оперативно-стратегической группировкой "Таврия" Александр Тарнавский также написал искренние поздравления главнокомандующему ВСУ. Тарнавский пожелал здоровья, сил и успехов в борьбе с российским врагом, а также заверил, что победа обязательно будет.

Тарнавский поздравил Залужного с юбилеем / Видео из телеграм-канала Александра Тарнавского

Впоследствии поздравил Залужного и мэр Киева Виталий Кличко. Он подчеркнул, что 50 лет это "экватор", а впереди "еще лучшее и победоносное". Он также пожелал Залужному много лет и подчеркнул, что именно главнокомандующий ВСУ одерживает победу Украины.

Кличко пожелал много лет Залужному / Фото из телеграм-канала Виталия Кличко

Яркое поздравление выложил в сеть глава Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук. В частности, на кадрах оркестр 93 ОмБр исполняет интересную патриотическую песню, в которой отметили, что "Залужный наш отец, а ВСУ – семья"

Братчук выложил интересное поздравление для Залужного / Видео из телеграм-канала Сергея Братчука

К поздравлениям с днем рождения присоединились и пользователи сети. В частности, они отметили мужество и несокрушимость генерала, а также привели несколько интересных фактов.

Интересные факты о Залужном / Фото из твиттера @Lizvetoczka

Люди также отметили и определенную мистику в дне рождения Залужного. Ведь генералу исполнилось 50, когда в Украине длится 500-й день войны.

Пользователи нашли мистику в дне рождения Залужного / Фото из твиттера @Denisovna0221

Конечно, этот день не обошелся и без мемов. В частности, в сети появились фото, как Залужного поздравляют "хорошие русские солдаты".

"Хорошие русские солдаты" поздравляю Залужного с юбилеем / Фото из твиттера @GONI_memes

24 Канал присоединяется ко всем поздравлениям и выражает самые искренние пожелания главнокомандующему Вооруженными Силами.

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