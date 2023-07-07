В пятницу, 7 июля, генерал и военачальник украинского войска опубликовал сообщение, из которого ясно, что с каждым днем Украина на шаг все ближе к победе над российскими захватчиками. Собственно, также известно, что Залужный встретился с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой.
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Боевая работа продолжается по плану
Как отметил Главнокомандующий, с Шапталой он работал в оперативно-стратегических группировках войск "Хортица" и "Таврия" на Запорожском направлении.
Все нормально, все будет хорошо, все по плану, ребята молодцы. Победим,
– констатировал "Железный генерал".
Кроме того, Валерий Залужный поблагодарил каждого, кто защищает нашу землю от врага.
Валерий Залужный на Запорожье: смотрите видео
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Россия лжет, потому что боится контрнаступления
- На этих неделях российская пропаганда интенсивно и агрессивно распространяла бред, что с Главнокомандующим Вооруженными Силами "что-то произошло". Также "досталось" в этом плане главе Главного управления разведки Кириллу Буданову.
- Представитель ГУР Андрей Юсов был вынужден даже выходить с заявлением, в котором опровергал фейки оккупантов, в частности, о том, что якобы у каждого из представителей нашего военного командования "есть двойники".
- "Оригинальный Буданов, Залужный, Сырский и другие оригинальные представители военно-политического руководства на своих местах выполняют задачи и уничтожают врага. Все хорошо", – тогда сказал Юсов.
- Что не удивительно, Кремль начал разгонять сообщения об "исчезновении" украинских генералов после того, как украинская армия начала идти в активные контратаки. Кстати, 7 июня заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что наши защитники продолжают продвигаться и на Бахмутском направлении тоже.
- Нашим военным удалось отбросить захватчиков еще на один километр. И это только за последние сутки и на одном участке фронта. В то же время очевидно, что враг уже фактически в ловушке в самом Бахмуте – ему придется скоро оттуда бежать.