У п'ятницю, 7 липня, генерал і воєначальник українського війська опублікував допис, з якого зрозуміло, що з кожним днем Україна на крок все ближча до перемоги над російськими загарбниками. Власне, також відомо, що Залужний зустрівся з начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою.

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Бойова робота триває за планом

Як зазначив Головнокомандувач, зі Шапталою він працював в оперативно-стратегічних угрупованнях військ "Хортиця" і "Таврія", що на Запорізькому напрямку.

Все нормально, все буде добре, все по плану, хлопці – молодці. Переможемо,

– констатував "Залізний генерал".

Окрім того, Валерій Залужний подякував кожному, хто боронить нашу землю від ворога.

Валерій Залужний на Запоріжжі: дивіться відео

Звісно, противник сподівається на те, аби ми здалися, однак немає сумнівів у тому, що все далі набиратимуть обертів операції ЗСУ під керівництвом Генштабу і ми святкуватимемо розгром окупантів.

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