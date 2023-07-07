У п'ятницю, 7 липня, генерал і воєначальник українського війська опублікував допис, з якого зрозуміло, що з кожним днем Україна на крок все ближча до перемоги над російськими загарбниками. Власне, також відомо, що Залужний зустрівся з начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою.
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Бойова робота триває за планом
Як зазначив Головнокомандувач, зі Шапталою він працював в оперативно-стратегічних угрупованнях військ "Хортиця" і "Таврія", що на Запорізькому напрямку.
Все нормально, все буде добре, все по плану, хлопці – молодці. Переможемо,
– констатував "Залізний генерал".
Окрім того, Валерій Залужний подякував кожному, хто боронить нашу землю від ворога.
Валерій Залужний на Запоріжжі: дивіться відео
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Росія бреше, бо боїться контрнаступу
- Цими тижнями російська пропаганда інтенсивно й агресивно поширювала маячню, що з Головнокомандувачем Збройних Сил "щось сталося". Також "дісталося" в цьому плані главі Головного управління розвідки Кирилові Буданову.
- Представник ГУР Андрій Юсов був змушений навіть виходити зі заявою, у якій спростовував фейки окупантів, зокрема, про те, що нібито у кожного з представників нашого військового командування "є двійники".
- "Оригінальний Буданов, Залужний, Сирський та інші оригінальні представники воєнно-політичного керівництва на своїх місцях виконують завдання та знищують ворога. Все гаразд", – тоді сказав Юсов.
- Що не дивно, Кремль почав розганяти повідомлення про "зникнення" українських генералів після того, як українська армія почала йти в активні контратаки. До речі, 7 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що наші захисники продовжують просуватися і на Бахмутському напрямку також.
- Нашим військовим вдалось відкинути загарбників ще на один кілометр. І це лише за останню добу й на одній ділянці фронту. Водночас очевидно, що ворог уже фактично у пастці у самому Бахмуті – йому доведеться скоро звідти втікати.