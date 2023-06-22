Маячню росіян 24 Каналу прокоментував представник ГУР Міноборони Андрій Юсов. Так, кремлівські посіпаки, не розуміючи того, підіймають бойовий дух українських командирів, зокрема генерала Буданова.

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"В України немає потреби у запасних Буданових, адже оригінальний Буданов, Залужний, Сирський та інші оригінальні представники воєнно-політичного керівництва на своїх місцях, виконують завдання та знищують ворога. Все гаразд", – іронічно сказав представник ГУР.

До того ж Юсов наголосив, що українські керівники не ховаються по бункерах, на відміну від диктатора Кремля Владіміра Путіна й всього його оточення.

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Пропагандисти підіймають бойовий дух українців

Вигадки російських пропагандистів дотепні та смішні. Дуже цікаві коментарі й меми українців. Це означає, що взаємодія військового командування України з суспільством на високому рівні.

Зверніть увагу! Кирило Буданов висміяв фейки пропагандистів та заявив про формування "загону безсмертних", який буде "кошмарити" тих, хто прагнув захопити Україну.

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