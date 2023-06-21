Наприкінці травня невідомі безпілотники атакували Москву, після чого президент Росії Владімір Путін заявив, що це нібито була помста України за удар по штабу ГУР в Києві. Разом з тим 21 червня речник розвідки запевнив, що загарбникам не вдавалось зупинити роботу структури ні на годину. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ефір телеканалу "Київ".

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Атаки на будівлю ГУР

Як зазначив спікер, хоч підтвердити спроби обстрілів з боку Росії будівлі ГУР він може, однак розповісти про це усе-усе можна буде лише після повного розгрому ворога: "Загальна ситуація не змінилась. Якщо говорити про оприлюднення інформаційне, то ми обов'язково будемо розповідати більше після перемоги".

Але потрібно знати, що так – атаки були. Однак все-таки результату ні бажаного, ні озвученого російським смішним диктатором вони (окупанти – 24 Канал) не досягнули та не отримали. Робота Головного управління розвідки не зупинялась внаслідок ворожих дій ні на годину. Зокрема, так про фізичні приміщення ми також можемо говорити,

– сказав Юсов.

"Було щонайменше дві спроби"