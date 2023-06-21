Наприкінці травня невідомі безпілотники атакували Москву, після чого президент Росії Владімір Путін заявив, що це нібито була помста України за удар по штабу ГУР в Києві. Разом з тим 21 червня речник розвідки запевнив, що загарбникам не вдавалось зупинити роботу структури ні на годину. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ефір телеканалу "Київ".
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Атаки на будівлю ГУР
Як зазначив спікер, хоч підтвердити спроби обстрілів з боку Росії будівлі ГУР він може, однак розповісти про це усе-усе можна буде лише після повного розгрому ворога: "Загальна ситуація не змінилась. Якщо говорити про оприлюднення інформаційне, то ми обов'язково будемо розповідати більше після перемоги".
Але потрібно знати, що так – атаки були. Однак все-таки результату ні бажаного, ні озвученого російським смішним диктатором вони (окупанти – 24 Канал) не досягнули та не отримали. Робота Головного управління розвідки не зупинялась внаслідок ворожих дій ні на годину. Зокрема, так про фізичні приміщення ми також можемо говорити,
– сказав Юсов.
"Було щонайменше дві спроби"
- Варто згадати, що цими днями у виданні The Economist опублікували матеріал, у якому констатували, що щонайменше два рази загарбники мали намір знищити будівлю Головного управління розвідки України.
- Уперше вони це хотіли зробити ще в березні 2022 року, а вдруге – 29 травня 2023 року, запускаючи дрони та крилаті ракети. На щастя, тоді нашій ППО вдалось збити усі ворожі повітряні цілі.
- Згадаємо також, що російська пропаганда просувала повідомлення про те, що нібито з главою ГУР Кирилом Будановим "щось трапилось". Однак уже 20 червня з'явилась фотографія з Будановим, на якій видно, що він – живий-здоровий.